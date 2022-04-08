Оккупанты обвиняют Зеленского в том, что его окружение говорит на английском

Российские пропагандисты обвиняют Зеленского в том, что в его окружении есть люди, которые разговаривают на английском. Они придумали фейк, что это – иностранные наемники.

"Наемников" якобы заметили во время посещения Зеленским Бучи. Об этом во время брифинга рассказал Сергей Лещенко 8 апреля, сообщает 24 канал.

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По словам российских пропагандистов, у Зеленского якобы есть иностранные наемники среди охраны, которые говорят на "чистейшем английском".

Во время посещения Бучи с президентом действительно были украинские охранники. Они попросили иностранных журналистов вести себя осторожно. Ну, конечно же, говорили с ними по-английски.

Тот факт, что украинские охранники украинского президента знают английский язык, отнюдь не указывает на то, что они являются иностранными наемниками,

– говорит Лещенко.

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