Собственно, в сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как российские военные прибегают к шаманству. Оккупанты используют растения так называемых тувинских “знахарей” для того, чтобы уберечься от "сглаза", а также других неприятностей, которые ждут их на фронте.

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"Новейшая разработка ВПК"

Выложил видео этого странного ритуала у себя на странице журналист Юрий Бутусов. Он также иронично прокомментировал то, что мы можем увидеть.

На этих кадрах "вторая армия мира" проводит испытания новейшей разработки ВПК,

– иронично он прокомментировал ролик.

На видео мы можем увидеть, как один из россиян окуривает пучком неизвестной сушеной травы своего приспешника. Нам кажется, что этот метод малоэффективен. Впрочем, россияне, подозреваем, в такую "инновационную броню" верят охотно.

Россияне окуривают друг друга травкой: смотрите видео

Эта травка – ее передали наши братья из Тувы. Это народная трава. От сглаза. От всех плохих мыслей. Чтобы, как говорится, очистить дух, очистить помещение. В общем, это из поколения в поколение эта трава приносила добро и положительные эмоции,

– отмечал так называемый "шаман" с видео.

Обратим внимание на то, что почти 400 тысячам российских захватчиков или не помогла, или уже не поможет эта травка. А все потому, что они пополнили статистику потерь врага.

Потери врага растут