Собственно, в сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как российские военные прибегают к шаманству. Оккупанты используют растения так называемых тувинских “знахарей” для того, чтобы уберечься от "сглаза", а также других неприятностей, которые ждут их на фронте.
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"Новейшая разработка ВПК"
Выложил видео этого странного ритуала у себя на странице журналист Юрий Бутусов. Он также иронично прокомментировал то, что мы можем увидеть.
На этих кадрах "вторая армия мира" проводит испытания новейшей разработки ВПК,
– иронично он прокомментировал ролик.
На видео мы можем увидеть, как один из россиян окуривает пучком неизвестной сушеной травы своего приспешника. Нам кажется, что этот метод малоэффективен. Впрочем, россияне, подозреваем, в такую "инновационную броню" верят охотно.
Россияне окуривают друг друга травкой: смотрите видео
Эта травка – ее передали наши братья из Тувы. Это народная трава. От сглаза. От всех плохих мыслей. Чтобы, как говорится, очистить дух, очистить помещение. В общем, это из поколения в поколение эта трава приносила добро и положительные эмоции,
– отмечал так называемый "шаман" с видео.
Обратим внимание на то, что почти 400 тысячам российских захватчиков или не помогла, или уже не поможет эта травка. А все потому, что они пополнили статистику потерь врага.
Потери врага растут
- Как отмечают в утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на тот свет отправили 810 бойцов так называемой "второй армии мира". А с 24 февраля 2022 года общая статистика насчитывает 389 560 оккупантов. И она растет с каждым днем.
- Также у врага становится значительно меньше техники. На металлолом превратили 6348 танков, 11 822 боевых бронированных машин, 9349 артиллерийских систем, 979 РСЗО, 664 средства ПВО.
- Кроме того, российские захватчики не досчитаются 332 самолетов, 324 вертолетов, 7173 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1848 крылатых ракет, 24 судов, 1 подводной лодки, 12 412 автомобилей и автоцистерн, а также 1486 единиц специальной техники.