Оккупанты оставляют растяжки даже в стиральных машинах, – Монастырский

На освобожденных оккупантами территориях все еще очень опасно. Связано это с тем, что российские захватчики заминировали после себя множество объектов. В частности, те, в которых они жили сами.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он добавил, что взрывоопасные предметы находят в любых местах.

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Минируют все: от автомобилей до стиральных машин

Российские захватчики не только громили жилища гражданских. Они грабили их и минировали. Как отметил Денис Монастырский, оккупанты ставили растяжки даже в тех домах, в которых они ночевали. Взрывные предметы, по словам министра, находили также в домах полицейских, спасателей и военных.

Военные страны-агрессора называли взрывоопасные предметы "сюрпризами". И действительно, их находили и под касками, и прикрепленными к двери. Также в стиральных машинах и автомобилях. Так, от подлости оккупантов погиб мужчина, который открыл багажник своей машины в Киевской области. В ней орки оставили гранату.

На сегодняшний день опасность есть. Активно работают саперы ГСЧС, минеры ВСУ. К нам также приезжают сегодня специалисты из других стран, чтобы помогать разминировать,

– добавил Монастырский.

Министр также поблагодарил всех, кто отзывается и помогает разминировать страну после оккупантов.

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