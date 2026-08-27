Это не первый случай: россияне осудили пенсионерку из Бердянска за помощь ВСУ

Россия устраивает показательные суды над беззащитными мирными жителями на оккупированных территориях. Российские силовики массово фабрикуют дела против пожилых людей, чтобы отчитаться перед руководством о "разоблачении врагов". Оккупанты хвастаются суровыми приговорами, которые для пожилых людей фактически равносильны пожизненному заключению.

Корреспондент из Запорожья рассказал 24 Каналу об очередном циничном случае репрессий на оккупированных территориях. Российские оккупанты приговорили 74-летнюю женщину, которую задержали в Бердянске Запорожской области.

Как российские спецслужбы "охотятся" на пенсионеров

Представители российских силовых структур демонстративно публикуют видео с задержанными гражданскими лицами, однако скрывают лица и имена своих так называемых "судей". Из-за преклонного возраста задержанные украинцы, как отметил корреспондент, имеют мало шансов выйти на свободу, учитывая длительные сроки заключения.

Так, задержанной в Бердянске женщине 1952 года рождения так называемый "Запорожский областной суд", созданный оккупационными российскими властями, вынес приговор в виде лишения свободы на 14 лет. Согласно версии следствия, в 2024 году женщина якобы перевела 1500 гривен на нужды ВСУ. Оккупанты обвинили ее в "госизмене".

Вообще мы понимаем, что сотрудники ФСБ должны отчитываться перед начальством, что они здесь разоблачают "террористов", "врагов". В качестве "врагов" у них почему-то в большинстве случаев выступают пенсионеры, которые якобы перечислили деньги ВСУ,

– подчеркнул корреспондент из Запорожья.

Он отметил, что это далеко не единичный случай, ведь подобные показательные дела против пожилых людей на оккупированных украинских землях происходят систематически. По словам корреспондента, на этой неделе на скамье подсудимых он увидел еще одну украинскую пенсионерку, которую захватчики задержали якобы за то, что она перевела донат на нужды украинской армии.

О ситуации в оккупированной части Запорожской области: смотрите в видео