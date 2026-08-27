Кореспондент із Запоріжжя розповів 24 Каналу про черговий цинічний випадок репресій на захоплених територіях. Російські окупанти засудили 74-річну жінку, яку затримали в Бердянську Запорізької області.

Як російські спецслужби "полюють" на пенсіонерів

Представники російських силових структур показово оприлюднюють відео із затриманими цивільними, проте приховують обличчя та імена своїх так званих "суддів". Через поважний вік затримані українці, як зауважив кореспондент, мають мало шансів вийти на свободу з огляду на тривалі терміни ув'язнення.

Так, затриманій у Бердянську жінці 1952 року народження створений окупаційною російською владою так званий "Запорізький обласний суд" оголосив вирок у вигляді позбавлення волі на 14 років. Згідно з версією слідства, 2024 року жінка нібито перевела 1500 гривень на потреби ЗСУ. Її окупанти обвинуватили у "держзраді".

Взагалі ми розуміємо, що ФСБшники мають звітувати начальству, що вони тут викривають "терористів", "ворогів". В якості "ворогів" в них чомусь у більшості випадків виступають пенсіонери, які начебто перерахували гроші на ЗСУ,

– наголосив кореспондент із Запоріжжя.

Він підкреслив, що це далеко не поодинокий випадок, адже подібні показові справи проти літніх людей на окупованих українських землях відбуваються системно. Зі слів кореспондента, цього тижня на лаві підсудних він побачив ще одну українську пенсіонерку, яку загарбники затримали начебто через те, що вона донатила на потреби війська України.

Про ситуацію на окупованій частині Запорізької області: дивіться у відео