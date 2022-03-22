Оккупанты освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину

Оккупанты 15 марта похитили журналистку Hromadske Викторию Рощину. Сегодня, 22 марта ее освободили из плена.

Сейчас она направляется в Запорожье. Об этом сообщили коллеги журналистки.

Обратите внимание Похищение оккупантами журналистки hromadske: в Офисе генпрокурора возбудили дело

Журналистка записала под давлением видео

Как рассказали представители СМИ, пророссийские медиа и соцсети начали распространять видео с журналисткой. На нем она отрицает свои претензии к оккупационным службам, мол, они спасли ей жизнь.

Видео Рощина записала под давлением российских боевиков. Запись была условием для ее освобождения из оккупации. Что же произошло – журналистка расскажет уже совсем скоро.

Что известно о похищении журналистки

Журналистка исчезла еще 12 марта – с тех пор она не выходила на связь. С 16 марта ее коллеги пытались освободить Рощину, однако им не удалось.

По информации свидетелей, последний раз журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. Она собиралась поехать в Мариуполь, чтобы осветить события.

В Офисе генерального прокурора 19 марта возбуждено уголовное производство по факту похищения оккупантами журналистки.