Оккупанты открыли огонь по Боярке Киевской области: ранены 4 человека, среди них ребенок

Россияне обстреляли город Боярка Киевской области. В результате вражеской атаки ранения получили 4 человека, среди них есть ребенок.

Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия россиян квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

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Россияне обстреляли Боярку

По информации следствия, 26 марта российские захватчики открыли огонь по городу Боярка. В результате атаки, по предварительной информации, ранения получили 4 человека. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок.

Среди поврежденной оккупантами инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.

В прокуратуре подчеркнули, что такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права.

Ситуация в Славутиче

Напомним, утром 26 марта российские войска похитили мэра Славутича Юрия Фомичева и захватили больницу. Позже его освободили. Мэр вместе с местными жителями принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Захватчики покинули центр города и стоят в окрестностях.

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