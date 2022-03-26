Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії росіян кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.
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Росіяни обстріляли Боярку
За інформацією слідства, 26 березня російські загарбники відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок атаки, за попередньою інформацією, поранення отримали 4 людини. Серед постраждалих є неповнолітня дитина.
Серед пошкодженої окупантами інфраструктури – багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об'єкти нерухомості.
У прокуратурі наголосили, що такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.
Ситуація у Славутичі
Нагадаємо, вранці 26 березня російські війська викрали мера Славутича Юрія Фомічева та захопили лікарню. Пізніше його звільнили. Міський голова разом з місцевими жителями взяв участь в проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Загарбники залишили центр міста та стоять на околицях.
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