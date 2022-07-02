"Оккупанты относились по другому": пограничник из "Азовстали" рассказал о плене

К пленным защитникам "Азовстали" российские оккупанты относятся не так, как к другим. Однако неизвестно, почему это именно так.

Об этом рассказал один из освобожденных пограничников Павел Пиковец. Видео, где Герой об этом говорил, обнародовали 2 июля в Госпогранслужбе.

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Смотрели, как на воинов, – пограничник

Мужчина 15 апреля раненым вернулся в "Азовсталь" с боевого выхода. Его забрали в госпиталь, базировавшийся в укрытиях завода. Там медики провели ему операцию по извлечению осколков и поставили гипс.

После этого он находился на оцепленной промзоне, пока наши защитники не начали выходить оттуда. Тогда пограничника забрали в плен.

Хочется это забыть как сон. Не скажу, что какие-то пытки были. К нам, тем, кто из "Азовстали" как-то относились по-другому. Уважали ли, боялись – не знаю. Но на нас они смотрели, как на воинов,

– рассказал освобожденный защитник.

Он добавил, что всегда надеялся, потому что знал – должен вернуться. "Я знал для кого. Для жены и дочери", – подытожил защитник "Азовстали".

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Состоялся самый большой обмен пленными

29 июня в ГУР сообщили, что провели самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Домой вернулись сразу 144 защитника Украины. Среди них было 95 защитников "Азовстали", которые держали оборону в окружении врага в течение нескольких месяцев.

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