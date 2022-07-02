Оккупанты отправляют учителей из Мариуполя на "аттестацию" в Россию

Оккупированный Мариуполь находится на грани экологической и гуманитарной катастрофы. В городе осталось не так много жителей. Но россияне придумывают для них все новые испытания.

В очередной раз от оккупантов досталось учителям в Мариуполе. Там и без того с опаской относились к ним. Ведь некоторых удалось уговорить на сотрудничество только после запугиваний и откровенных угроз "фильтрационными" лагерями и ограничением доступа к "гуманитарной" помощи.

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В Мариуполе действует неофициальный запрет на выезд педагогов. Все из-за того, что к концу мая 2022 года оккупантам удалось склонить к сотрудничеству только 53 учителя.

С сентября оккупанты планируют перевести образование Мариуполя на российские стандарты и учить детей по российским программам. Но для этого нужно украинских учителей из города отправить на "переподготовку". Следовательно, всех мариупольских учителей командируют на "аттестацию" в Россию.

"Без "аттестации" на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины – постоянная цель россиян в действии", – написал по этому поводу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Без каникул и всего три предмета

Это не первое подобное решение оккупантов относительно образования детей в Мариуполе. До этого Петр Андрющенко сообщал, что в городе решили продлить обучение до 1 сентября для детей в школах. Правда, будут преподавать только три предмета – русский язык и литературу, историю России и математику. При этом математика в этот список попала не потому, что оккупанты хотят подтянуть уровень школьников. Оказалось, что украинские дети не понимают математические термины на русском. Следовательно, целое лето их будут переучить, проводя процесс русификации.

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Что касается выпускников школ, то им оккупанты уже выдали "аттестаты" от фейкового образования "ДНР". И пообещали, что они будут давать льготы при поступлении в вузы в России. Правда, не уточнили о том, что российские дипломы теперь за пределами самой России не признаются, ведь Россия решила отказаться от Болонской системы высшего образования.

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