Оккупанты отпустили главу Великобурлукской общины: он в больнице

Российские кафиры отпустили поселкового главу Великобурлукской общины Виктора Терещенко. В настоящее время он находится в больнице.

Терещенко взяли в плен в четверг 17 марта. Он находился в руках врагов чуть больше суток. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Что известно о состоянии Виктора Терещенко

Синегубов не рассказал детали о состоянии Терещенко. Он лишь указал, что в настоящее время находится в больнице и ему оказывают медицинскую помощь.

Как только с ним говорил, сейчас он находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. Виктор Николаевич молодец, он держится. Горой стоит за свою общину за своих жителей, за своих избирателей. И еще раз подтверждает тот факт, что враг не пройдет и никто врагу не сдаст ни одного сантиметра нашей земли,

– рассказал Синегубов.

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