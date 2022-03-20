Оккупанты отпустили украинского журналиста Олега Батурина из плена

Российские военные отпустили Олега Батурина, который находился в плену с 12 марта. По словам Батурина, оккупанты держали его в бесчеловечных условиях и запугивали.

Журналист пробыл в плену террористов 8 суток. За это время его почти не кормили и не давали воды.

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Олег Батурин, которого схватили в Херсонской области и держали в плену, оказался на свободе – оккупанты отпустили журналиста. По словам Батурина, его пытались сломать и угрожали смертью. Также журналист рассказал об избиении и отсутствии человеческих условий – оккупанты почти не давали есть и пить, не давали мыла и сменной одежды.

Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица,

– написал он.

Полное сообщение Батурина опубликовала его сестра Ольга Перепелица.

Полный тест Олега Батурина:

Сильно похудел. Очень грязный. Усталый.

12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют.

Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они точно знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя лишат. Тебя убьют.

У меня были возможности уехать за границу или в большой город. Но своей жизнью я хотел доказать, что можно жить в небольшом городке и всеми своими поступками пытаться сделать его лучше. Да, пусть Каховка не идеальный город, но он мой родной. Я его очень люблю. Здесь живут мои друзья, которые разделяют мои ценности, здесь живут мои родные, здесь есть множество людей, которыми я горжусь. Мое сердце навсегда с вами.

Так же я люблю свою родную Херсонщину. Всю свою жизнь я пытался быть честным, объективным и рассказывать о дорогом мне крае другим, открывать, восхищать, влюблять. Дорогие мне общины Милового и Новорайска, Горностаевки и Новоалександровки. Я горжусь тем, что судьба свела меня с вами. Но Херсонщина это и родная мне с детства крохотная Ивановка, любимое Счастливцево и Змиевка, Станислав и Новая Каховка, Скадовск и Веселое, Голая Пристань и Чаплинка. Всех не перечесть. Я вас очень люблю, восхищаюсь вами и верю, что всех вас ждет хорошее будущее.

Почти 8 дней я сидел с низко наклоненной головой. Они боялись, что я могу увидеть их лица. Но показывать свое, сестричка, я не боюсь.

12 марта примерно в 16:00 Олега Батурина, который работает корреспондентом газеты "Новый день", похитили российские оккупанты;

О похищении сообщила его жена;

Похитили мужчину в Каховке, свободном от оккупантов украинском городе не Херсонщине.

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