Оккупанты отвели отдельные подразделения танковой армии из Сум за пределы Украины, – Генштаб

По оперативным данным Генерального штаба ВСУ, россияне продолжают блокировать Харьков на Слобожанском направлении. Оккупанты совершили отвод отдельных подразделений 1-й танковой армии из Сум.

Оккупанты активно передислоцируются на Слобожанском направлении. По данным Генштаба, некоторые подразделения танковой армии России вышли из района Сум на территорию России.

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Россияне продолжают перегруппировать войска для перебрасывания их на другие направления. В частности, оккупанты усилили наступательные возможности отдельными подразделениями 20-й общевойсковой армии западного военного округа в направлении Славянска.

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