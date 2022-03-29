Окупанти активно передислоковуються на Слобожанському напрямку. За даними Генштабу, деякі підрозділи танкової армії Росії вийшли з району міста Суми на територію Росії.

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Росіяни продовжують перегруповувати війська для перекидання їх на інші напрямки. Зокрема, окупанти посилили наступальні спроможності окремими підрозділами 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ.

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