Оккупанты в панике ищут пути для дезертирства: целый мотострелковый полк русских в ужасе

Личный состав 6 отдельного мотострелкового полка страны-агрессоры напуган и деморализован.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил. Там также отметили, что целый полк оккупантов ищет пути к дезертирству.

Внимание В Беларуси мужчины массово бегут за границу, чтобы их не отправили воевать против Украины

То есть, банально хотят убежать от службы, чтобы избежать смерти, поскольку знают, что на России они и так не нужны. А украинские военные дают достойный отпор.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросают в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Реальное лицо "русского мира"

Много раненых прямо с передовых позиций доставили в больницы в Брянке – более 650 представителей российско-оккупационных войск.

Все они в тяжелом состоянии: многочисленные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и тому подобное. Но из-за нехватки свободных мест, оккупантов, получивших незначительные телесные повреждения, даже не принимают.

А после того, как им окажут первую медпомощь, вооруженный российскийа конвой дальше бросают на фронт как пушечное мясо.

Такое реальное лицо "русского мира" – горе, страх и смерть, что несут с собой "освободители" из россии,

– отметили в ООС.

Там также добавили, что на Луганщине, вдоль всей линии боевого столкновения российские оккупанты, под прикрытием танков, начали атаки пехоты.

"Украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника", – подчеркнули в ООС.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!