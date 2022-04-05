Оккупанты перебросили часть своих самолетов и вертолетов из Беларуси в Россию
Источник:Генштаб ВСУ
Учитывая, что теперь враг будет пытаться и дальше продвигаться на востоке Украины, то россияне перебрасывают свои войска с северного направления.
Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для наступления на Украину, в том числе и на Киев. Также с белорусских аэродромов вылетали самолеты, которые бомбили украинские города.
Достойно внимания ВСУ подбили уникальный самолет Ил-22 и повредили фрегат "Адмирал Эссен"
Но потерпев неудачу на киевском направлении, оккупанты отступили. Поняв, что Киев не удастся взять, захватчики решили сосредоточиться на захвате Мариуполя, и установлении контроля на территории Донецкой и Луганской областей.
Для этого пришлось провести передислокацию, в том числе забрав часть армии с территории Беларуси. Зафиксировано движение колонн вооружения и военной техники по территории Беларуси в направлении железнодорожных станций Гомель, Ельск и Мозырь для загрузки на железнодорожные эшелоны.
Значительная часть российских боевых самолетов и вертолетов перебазирована с аэродромов Беларуси на территорию России.