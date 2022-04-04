Оккупанты перегруппировываются на юге Украины для очередного наступления
4 апреля 2022 , 12:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На юге Украины оккупанты начинают перегруппироваться. Они планируют снова наступать с большей силой.
Вражеские войска таким образом пытаются улучшить свое тактическое расположение. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины,
– говорится в сообщении.
Известно, что оккупанты перемещают свои дополнительные подразделения.
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