Оккупанты перегруппировываются на юге Украины для очередного наступления

4 апреля 2022 , 12:58
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Источник:

Генштаб ВСУ

На юге Украины оккупанты начинают перегруппироваться. Они планируют снова наступать с большей силой.

Вражеские войска таким образом пытаются улучшить свое тактическое расположение. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины,
– говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты перемещают свои дополнительные подразделения.

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Автор: Марта Кушка