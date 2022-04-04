Ворожі війська таким чином намагаються покращити своє тактичне розташування. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Окупаційні війська проводять перегрупування та намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що окупанти переміщують свої додаткові підрозділи.

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