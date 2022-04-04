Про це йдеться у заяві глави дипломатії Європейського Союзу Жозепа Борреля, оприлюдненій 4 квітня. За його словами, усі члени союзу найрішучішим чином засуджують звірства, вчинені російськими збройними силами.

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Реакція Євросоюзу на звірства Росії

Боррель відзначив, що кадри, на яких видно велику кількість жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу.

Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі,

– наголосив він.

Він нагадав, що за ці звірства відповідає саме російська влада, оскільки злочини "скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації".

Росія понесе відповідальність за воєнні злочини

Євросоюз переконаний, що винуватці воєнних злочинів та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності. Крім цього країни-члени підтримують всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні.

Зокрема, ми повністю підтримуємо розпочате прокурором МКС розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування УВКПЛ. ЄС надає допомогу Генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів військових злочинів,

– заявив Боррель.

До слова, після подій у Бучі Німеччина закликала ЄС заборонити імпорт російського газу, хоча до оприлюднення інформації щодо деокупованих територій, Берлін чинив опір закликам запровадити ембарго на імпорт енергоносіїв із Росії.

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