Єврорада виступила з офіційною реакцією на оприлюднені факти злочинів росіян проти мирного населення в Україні. Заява оприлюднена від імені Верховного представника ЄС.

Раніше Макрон заявив про необхідність нових потужних санкцій проти Росії через звірства у Бучі

На Росію поширюється міжнародне право про окупацію

Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу,

– зазначили в ЄС.

У ЄС наголосили, що масові вбивства в Бучі та інших містах України увійдуть у список звірств, які були скоєні на європейській землі. Відповідальність за це несе виключно Росія, яка в той час окупувала ці українські землі. Отож у цьому випадку діє міжнародне право про окупацію.

ЄС в терміновому порядку працює над санкціями

Ми повністю солідарні з Україною та українським народом у ці похмурі для всього світу години. ЄС продовжить твердо підтримувати Україну та в терміновому порядку просуває роботу над подальшими санкціями проти Росії,

– додали у зверненні.

Також у ЄС підтримують розслідування злочинів Росії, яке проводить Міжнародний кримінальний суд. Представники ЄС допомагатимуть і українським прокурорам та слідчим у їхній роботі.

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