Відповідна заява з'явилася після того, як українські та європейські офіційні особи звинуватили російські війська у звірствах під Києвом.

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Необхідна реакція світу

Має бути відповідь, такі злочини не повинні залишатися без відповіді,

– зазначила міністерка в інтерв'ю громадському телеканалу ARD.

До оприлюднення інформації щодо деокупованих територій Берлін чинив опір закликам запровадити ембарго на імпорт енергоносіїв із Росії. Країна наголошувала, що економіка Європи напряму залежна від російського газу. Однак останні події спровокували радикалізацію тутешнього уряду.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що західні союзники погодяться на подальші санкції проти Росії найближчими днями. А вже сьогодні, 4 квітня, у ЄС наголосили, що масові вбивства в Бучі та інших містах України увійдуть у список звірств, які були скоєні на європейській землі.

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