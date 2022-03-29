Оккупанты выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, – Генштаб
29 марта 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Из-за провала всех своих планов российские оккупанты меняют свою тактику. Кроме того они активно ищут силы для новых ударов.
Россия продолжает войну против Украины. Враг меняет тактику, но не отказывается от своих преступных намерений.
Смотрите также ООН сообщила о более 3 тысячах жертв и пострадавших среди мирных украинцев
Отвод сил
Оккупанты отводят свои отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Враг производит перегруппировку сил, сосредотачивая основные мощности на Слобожанском и Донецком направлениях.
Смотрите также – Готовности России к настоящим договоренностям нет, – Фесенко