Оккупанты переоценили свои возможности, – Енин из МВД о провале врага на Киевщине

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о ситуации в Киевской области за последний день и освобождении ряда населенных пунктов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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В МВД назвали причину провала врага в Киевской области

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин рассказал, что российские оккупанты делали все, чтобы помешать реализации намерений украинских военных на Киевщине. Речь идет о:

возврат контроля над всей областью,

исключение окружения столицы Украины – Киева,

возобновление контроля за дорогами в западном направлении.

К счастью, российским захватчикам не удалось этого сделать.

Но оккупанты переоценили свои возможности и как следствие идет отбрасывание вражеских подразделений и высвобождение населенных пунктов,

подчеркнул Енин.

Советник главы МВД добавил, что после того, как россияне поняли, что их план не работаю, они начали действовать по-другому. В частности, делали упор на уничтожении гражданской инфраструктуры. Таким образом, враг стремится подтолкнуть руководство Украины хотя бы к определенным уступкам.

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