Оккупанты планируют бомбить транспортную инфраструктуру, чтобы нарушить логистику

Российские захватчики продолжают вести коварную войну. В их планы входит уничтожение транспортной инфраструктуры.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты не оставляют попыток усложнить оборону Украины. Так, они планируют уничтожить транспортную инфраструктуру.

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Оккупанты хотят нарушить логистику

Не исключено, что оккупанты начнут бомбить транспортную инфраструктуру. Говорится как о дорогах, так и мостах. Это они будут делать для того, чтобы усложнить поставки грузов к местам проведения боевых действий.

В то же время российские захватчики продолжают усиление собственных позиций. Они готовят к отправке личный состав, вооружение и технику для войны против нашего народа.

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