Оккупанты, плененные сегодня на Николаевщине, уже звонят своим матерям

В Николаевской области задержаны российские оккупанты. Пленные уже получили возможность позвонить своим родным и призвать их бороться против Путина.

На видео, которые сняли украинские военные, пленные оккупанты общаются со своими матерями и призывают их выходить на митинги.

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Вооруженные силы Украины дают возможность россиянам сдаться в плен. Уже сотни пленных призвали своих родственников выступить против путинского режима, терроризирующего Украину.

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