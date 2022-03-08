Оккупанты, плененные сегодня на Николаевщине, уже звонят своим матерям
8 марта 2022 , 21:58Читати новину українською
Источник:Сергей Лещенко
В Николаевской области задержаны российские оккупанты. Пленные уже получили возможность позвонить своим родным и призвать их бороться против Путина.
На видео, которые сняли украинские военные, пленные оккупанты общаются со своими матерями и призывают их выходить на митинги.
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Вооруженные силы Украины дают возможность россиянам сдаться в плен. Уже сотни пленных призвали своих родственников выступить против путинского режима, терроризирующего Украину.
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