Оккупанты почтили память террориста "Моторолы" в детском саду: фото циничного действа

В оккупированном Харцызске решили почтить память террориста Арсена Павлова, известного как "Моторола". В представление привлекли воспитанников тамошнего детского сада.

"Воспитание" детей на временно оккупированных территориях показали в соцсетях. Соответствующее мероприятие в учебном заведении назвали "Живая память".

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Что происходило в детском саду

Кроме российского наемника "Моторолы", почтили и память другого боевика – Александра Захарьянца, который является отцом одного из воспитанников детского сада.

Судя по сообщениям в соцсетях, дети продекламировали несколько стихов, приняли участие в минуте молчания и исполнили танец. Кроме этого, им показали презентацию о донецких боевиках.



Дети почтили память боевика "Моторолы" / Скриншот

Кто такой "Моторола"

Источник: "Википедия"

Российский боевик Арсен Павлов, военный преступник. Участвовал во Второй российско-чеченской войне, служил в армии. Проживал в Ростове-на-Дону, имел семью, работал автомойщиком.

После того, как Россия развязала агрессию против Украины в 2014 году, командовал подразделением из состава российских оккупационных войск. Отличился жестокими казнями пленных.

Погиб из-за срабатывания взрывного устройства, установленного в лифте многоэтажки Донецка, где у него была подаренная оккупационными властями квартира.

Текст поста "Украинской Военной Организации" в фейсбуке:

"Воспитание" детей на временно оккупированных территориях. Пачтили память "Матаролы".