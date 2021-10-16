"Виховання" дітей на тимчасово окупованих територіях показали у соцмережах. Відповідний захід у навчальному закладі назвали "Жива пам'ять".

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Що відбувалося у дитсадку

Окрім російського найманця "Мотороли", вшанували й пам'ять іншого бойовика – Олександра Захар'янца, який є батьком одного з вихованців дитячого садка.

Судячи з дописів у соцмережах, діти продекламували кілька віршів, взяли участь у хвилині мовчання й виконали танець. Крім цього, їм показали презентацію про донецьких бойовиків.



Діти вшанували пам'ять бойовика "Мотороли" / Скриншот

Хто такий "Моторола"

Джерело: "Вікіпедія"

Російський бойовик Арсен Павлов, воєнний злочинець. Брав участь у Другій російсько-чеченській війні, служив в армії. Проживав у Ростові-на-Дону, мав сім'ю, працював автомийником.

Після того, як Росія розв'язала агресію проти України у 2014 році, командував підрозділом зі складу російських окупаційних військ. Відзначився жорстокими стратами полонених.

Загинув через спрацювання вибухового пристрою, встановленого у ліфті багатоповерхівки Донецька, де він мав подаровану окупаційною владою квартиру.

Текст допису "Української Військової Організації" у фейсбуці:

"Виховання» дітей на тимчасово окупованих територіях. Пачтілі пам'ять "Матароли".