Оккупанты подготовили около 200 вагнеровцев: передовую группу забросили в район Новобахмутовки

На Донетчину в рамках формирования резерва могли перекинуть вагнеровцев. Около 200 бойцов ПИК могут дислоцироваться около Новобахмутовки.

Как сообщили в украинском Генштабе, подразделение сформировали как дополнительный резерв. Передовую группу уже могли перебросить на необходимое место.

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Передовая группа проводит разведку местности

Вблизи Новобахмутовки, скорее всего, вагнеровцы будут уточнять порядок взаимодействия, будут изучать характер местности и проводить разведку. Информацию в Генштабе пока уточняют.

Что происходит на Донецком направлении

На Донецком направлении враг наступает вдоль всей линии столкновения. Главные усилия россияне направляют на Северодонецкое направление. Военные государства-агрессора усиленно обстреливают наших защитников, чтобы их вытеснить.

Также силы врага направлены на штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки и наступление Новотошкивского.

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