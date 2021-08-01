Оккупанты подняли триколор над захваченным украинским кораблем "Константин Ольшанский"

На большом десантном корабле Военно-морских сил Украины "Константин Ольшанский" подняли флаг и гюйс флота России. Оккупанты захватили судно в 2014 году.

Вероятно, корабль будет незаконно включен в состав ВМФ России с бортовым номером 402. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

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Оккупанты готовились ввести судно в строй с 2016 года. Его покрасили в цвета боевых единиц российского флота. Также захватчики стали ремонтировать 2 дизельных двигателя.

Что известно о "Константина Ольшанского"

Корабль был одной из самых современных боевых единиц ВМСУ. Его построили в 1985 году в польском Гданьске.

Назначения "Константина Ольшанского" – десантирование морской пехоты, танков и другой боевой техники на неподготовленные приморские плацдармы.

Его длина составляет 112 метров, водоизмещение – около 4 тысячи тонн.

Корабль способен высаживать на побережье до батальона морской пехоты с десятком танков и БТР.

Флагман вооружен 2 пусковыми установками залпового огня МС-73 "Гроза" и 2 57-миллиметровыми пушками АК-725 с дистанционным наведением.

К слову, "Ольшанского" неоднократно использовали для гуманитарных операций по эвакуации беженцев из зон конфликтов. Например, в 2011 году корабль эвакуировал украинцев из Ливии.

"Константин Ольшанский" / Фото российских СМИ