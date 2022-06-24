Оккупанты похищают родственников украинских военных, в частности детей, – ГУР
В разведке заявили, что оккупанты продолжают совершать военные преступления и похищать близких и родных украинских военнослужащих. Захватчики даже не останавливаются перед похищением детей.
В Главном управлении разведки сообщили, что российские оккупанты продолжают похищать людей. Под ударом оказались родственники и близкие военнослужащих, которые борются на стороне Украины.
Читайте также Последнее снятое сражение в промзоне Северодонецка и безумные потери врага: основное за 121 день войны
На временно оккупированных территориях российские боевики систематически похищают людей, связанных с военными Вооруженных Сил Украины. От преследований и похищений страдают родственники украинских военных, защищающих Украину или попавших в плен.
К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей,
– сообщили в разведке.
По данным Главного управления разведки, подавляющее большинство случаев похищения происходит на территории временно оккупированных районов Запорожья и Херсона. Также похищают родственников военных в Николаевской области.
При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей,
– рассказали в ГУР.
Разведка сообщила, что российские оккупанты недавно взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего, данные которого попали в руки захватчиков.
Схема россиян максимально примитивна – в дальнейшем они могут связываться с украинскими военными и требовать прибыть на временно оккупированные территории. Оккупанты вместо этого обещают безопасность родных и близких военнослужащих.
Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание,
– заявили в ГУР.
В разведке отметили, что имена и данные заложников и военных не называются из соображений безопасности, однако государство не забывает никого и борется за жизнь и безопасность каждого своего гражданина.
Людей продолжают похищать
- Последнее страна-агрессор регулярно использует. С помощью этого метода она пытается буквально сломать волю жителей, находящихся на временно оккупированных территориях.
- На днях российские захватчики захватили главный корпус Херсонского университета Кроме того, они похитили проректора учебного заведения Максима Винника. Известно, что задержать проректора приказала коллаборантка Татьяна Томилина. Собственно, ей и приписывают управление захватом главного корпуса университета.
- Пока судьба Максима Винника неизвестна. В то же время коллеги проректора отметили, что он человек с инвалидностью. Поэтому ему необходим постоянный уход медицинских работников, а также помощь. Но сомнительно, что это будут учитывать оккупанты.
Смотрите также: Оккупанты похитили депутата Сергея Максименко, – Херсонский облсовет