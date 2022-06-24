Оккупанты похищают родственников украинских военных, в частности детей, – ГУР

В разведке заявили, что оккупанты продолжают совершать военные преступления и похищать близких и родных украинских военнослужащих. Захватчики даже не останавливаются перед похищением детей.

В Главном управлении разведки сообщили, что российские оккупанты продолжают похищать людей. Под ударом оказались родственники и близкие военнослужащих, которые борются на стороне Украины.

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На временно оккупированных территориях российские боевики систематически похищают людей, связанных с военными Вооруженных Сил Украины. От преследований и похищений страдают родственники украинских военных, защищающих Украину или попавших в плен.

К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей,

– сообщили в разведке.

По данным Главного управления разведки, подавляющее большинство случаев похищения происходит на территории временно оккупированных районов Запорожья и Херсона. Также похищают родственников военных в Николаевской области.

При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей,

– рассказали в ГУР.

Разведка сообщила, что российские оккупанты недавно взяли в заложники нескольких детей украинского военнослужащего, данные которого попали в руки захватчиков.

Схема россиян максимально примитивна – в дальнейшем они могут связываться с украинскими военными и требовать прибыть на временно оккупированные территории. Оккупанты вместо этого обещают безопасность родных и близких военнослужащих.

Каждый из этих случаев является свидетельством самых ужасных военных преступлений, которые совершают оккупанты на нашей земле. Все они будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание,

– заявили в ГУР.

В разведке отметили, что имена и данные заложников и военных не называются из соображений безопасности, однако государство не забывает никого и борется за жизнь и безопасность каждого своего гражданина.

Людей продолжают похищать

Последнее страна-агрессор регулярно использует. С помощью этого метода она пытается буквально сломать волю жителей, находящихся на временно оккупированных территориях.

На днях российские захватчики захватили главный корпус Херсонского университета Кроме того, они похитили проректора учебного заведения Максима Винника. Известно, что задержать проректора приказала коллаборантка Татьяна Томилина. Собственно, ей и приписывают управление захватом главного корпуса университета.

Пока судьба Максима Винника неизвестна. В то же время коллеги проректора отметили, что он человек с инвалидностью. Поэтому ему необходим постоянный уход медицинских работников, а также помощь. Но сомнительно, что это будут учитывать оккупанты.

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