Оккупанты похитили писателя Владимира Вакуленко в Изюме

Российские оккупанты похитили писателя и волонтера Владимира Вакуленко в Изюме. Последний раз на связь художник выходил еще 7 марта.

Об исчезновении Вакуленко сообщила его экс-дружина Ирина Новицкая. Она подчеркнула, что подтвердилось то, о чем она подозревала еще с конца марта.

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Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, забрали по доносу или российские солдаты, или представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна,

– заявила Новицкая.

Где сейчас находится сын супругов – также неизвестно. Новицкая предположила, что поводом для похищения писателя могла стать его проукраинская позиция и участие в АТО.

Творчество Вакуленко

Вакуленко является автором 13 книг.

От 2003 до 2006 года входил в изюмского литобъединения "Кремянец".

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