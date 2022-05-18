Оккупанты похитили сотрудника Суспильного Алексея Воронцова
Источник:Суспильне
Российские военные похитили сотрудника Суспильного во временно оккупированном Херсоне. Пока неизвестно, где находится работник медиа.
Работника Суспильного похитили 16 мая
О похищении инженера Суспильне Херсон руководству компании сообщила супруга Алексея Воронцова. Мужчину похитили 16 мая из дома во временно оккупированном Херсоне.
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Пока нет информации о том, где находится мужчина. Общественный вещатель обращается к украинской власти и международной общественности с призывом содействовать возвращению Алексея Воронцова.
Алексей Воронцов / Фото Общественное
Компания направила сообщение о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии РФ и Херсонской окружной прокуратуры Херсонской области,
– говорится в сообщении.
Сотрудники Суспильне Херсон со 2 марта работают удаленно, ведь российские военные оккупировали помещение медиа.
Россияне похищают украинцев
- Вооруженные силы России временно оккупировали части Херсонской и Запорожской областей. Недавно глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, в Запорожье похитили почти 300 человек. По состоянию на 11 мая в заложниках российских оккупантов находилось 118 человек.
- Российские военные на оккупированных территориях похищают журналистов, должностных лиц, активистов и ветеранов АТО/ООС. Важно отметить, что войска агрессора пытают людей.
- В Пологах россияне похитили и два дня пытали патриота Романа Семененко, после чего убили мужчину. Также оккупанты отправили в "отдел полиции" футбольного арбитра Ирину Петрову, ведь та отказалась судить футбольную игру.
- Глава Херсонской ОВА Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты постоянно похищают людей в городе. Местные жители исчезают с блокпостов, квартир и домов.
- 3 мая оккупанты захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя, который в тяжелом состоянии находится в больнице под наблюдением российских военных. Также они похитили заместителя сельского головы Евгения Родионова, которого впоследствии отпустили.
- 11 мая вооруженные силы России похитили экс-депутата областного совета Виктора Помазнюка. Российские военные забрали мужчину прямо из его дома.
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