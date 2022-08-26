Супругов обвинили в проукраинской позиции

Супруги исчезли в поселке Новая Маячка, что под Новой Каховкой. По предварительной информации, российские военнослужащие похитили мужчину и женщину за их проукраинскую позицию.

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Сообщается, что оккупанты обвиняют супругов в "пребівании в группировке нацистов". В настоящее время местонахождение супругов неизвестно.

россияне похищают украинцев на оккупированных территориях

Оккупанты похищают гражданских украинцев, военных, ветеранов и т.д. В Институте по изучению войны заявляют, что Россия вывозит украинских детей на свою территорию. После этого детей отдают в новые семьи, разводя с настоящими родителями.

Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что тысяча маленьких украинцев находится в Сибири. И, подчеркнул он, это нарушение как Женевской конвенции, так и Конвенции ООН о правах ребенка.

В начале августа российские оккупанты похитили директора Гавриловской школы на Херсонщине – Татьяну Ткаченко. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань пояснил, что россияне оказывают безумное давление в первую очередь на директоров учебных заведений, потому что якобы именно они должны организовать переход на российские учебные программы.

Важно отметить, что Россия на временно оккупированных территориях Украины развернула более 20 фильтрационных лагерей. Там оккупанты содержат и допрашивают украинских военнопленных и гражданских.

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