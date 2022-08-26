Подружжя звинуватили в проукраїнській позиції

Подружжя зникло у селищі Нова Маячка, що під Новою Каховкою. За попередньою інформацією, російські військовослужбовці викрали чоловіка й жінку за їх проукраїнську позицію.

До теми Фактично крадуть: як росіяни вивозять українських дітей з окупованих територій

Повідомляється, що окупанти звинувачують подружжя у "перебуванні в угрупуванні нацистів". Наразі місцезнаходження подружжя невідоме.

росіяни викрадають українців на окупованих територіях

Окупанти викрадають цивільних українців, військових, ветеранів тощо. В Інституті з вивчення війни заявляють, що росія вивозить українських дітей на свою територію. Після цього дітей віддають у нові родини, розлучаючи зі справжніми батьками.

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що тисяча маленьких українців перебуває у Сибіру. І, наголосив він, це порушення як Женевської конвенції, так і Конвенції ООН про права дитини.

На початку серпня російські окупанти викрали директорку Гаврилівської школи, що на Херсонщині, – Тетяну Ткаченко. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань пояснив, що росіяни здійснюють шалений тиск першочергово на директорів навчальних закладів, бо начебто саме вони повинні організувати перехід на російські навчальні програми.

Важливо зазначити, що росія на тимчасово окупованих територіях України розгорнула понад 20 фільтраційних таборів. Там окупанти утримують та допитують українських військовополонених і цивільних.

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