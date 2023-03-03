Оккупанты показали кадры с места падения истребителя возле Енакиево
Украинские зенитчики возле Енакиево Донецкой области сбили российский самолет Су-34. Точное попадание уже подтвердили в Воздушных Силах ВСУ. Впоследствии оккупанты показывали кадры с места падения своего самолета.
На обнародованном видео то, во что превратили наши воины российский Су-34 – кучка металлолома. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.
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Что осталось от сбитого российского Су-34
Россияне показали разбитый самолет. Кроме того, на обнародованных кадрах сильный дым и огонь. Остатки самолета буквально разлетелись в разные стороны.
Зенитчики сбили российский истребитель / Фото из телеграмм-каналов
Между тем оккупанты уже традиционно закричали, что потерь якобы нет. Якобы пилоты катапультировались и приземлились в Шахтерском районе.
Первые кадры со сбитым украинскими воинами Су-34: смотрите видео
Остатки самолета продолжат гореть / смотрите видеоОбратите внимание! В Воздушных Силах подтвердили,украинские воины сбили российский Су-34. Также сообщили, что один из пилотов уже погиб. Второй – готовится составить ему компанию.