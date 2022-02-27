Оккупанты покидают свою бронетехнику в Харькове

Российские военные не только сдаются в плен. Они еще и покидают свою бронетехнику под открытым небом. Именно так сделали оккупанты в Харькове.

В сети появилось красноречивое фото. На нем можно увидеть несколько заброшенных российскими оккупантами броневиков.

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Четыре броневика военные агрессора оставили на улице Шевченко в Харькове. Пометки "Z", на удивление, написанные правильно с первого раза, свидетельствуют о том, что транспортные средства принадлежали именно оккупанту.

Заметим, что рядом с бронетехникой частный сектор. Какая судьба постигла оккупантов, которые передвигались на транспортных средств, можно только представить.

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