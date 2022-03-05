Оккупанты покинули центр Херсона: местный успел с флагом заскочить на вражеский БТР
5 марта 2022 , 12:11Читати новину українською
Источник:Суспильне
Российские войска отступили из центра Херсона. Местные жители вытеснили их, а местный полицейский даже запрыгнул с украинским флагом на вражеский БТР.
В сети опубликовали видео, где херсонец едет с флагом на российском БТРе. Событие произошло 5 марта.
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На видео видны многие местные жители, которые вышли на митинг против оккупанта. Им удалось вытеснить врага. Люди с сине-желтыми флагами восторженно кричат.
Херсонцы едут на оккупантском БТРе: видео
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