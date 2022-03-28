Оккупанты покинули Сновск на Черниговщине, уничтожив мост через реку Снов

Вражеские войска покинули Сновск на Черниговщине. Однако они уничтожили мост через реку Снов.

В то же время оккупанты продолжают блокировать Чернигов и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Генштабе заявили 28 марта.

К теме Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта

По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов,

– говорится в сообщении.

Кроме того, враги уничтожили мосты в районе таких населенных пунктов, как Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

Интересно – Потери врага по состоянию на 28 марта: смотрите видео