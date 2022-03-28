Оккупанты покинули Сновск на Черниговщине, уничтожив мост через реку Снов
28 марта 2022 , 13:50Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вражеские войска покинули Сновск на Черниговщине. Однако они уничтожили мост через реку Снов.
В то же время оккупанты продолжают блокировать Чернигов и обстреливают объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в Генштабе заявили 28 марта.
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По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов,
– говорится в сообщении.
Кроме того, враги уничтожили мосты в районе таких населенных пунктов, как Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.