Оккупанты полностью ограбили отделение "Новой почты" в Херсоне

Оккупанты прибегают к циничным действиям, грабя магазины и другие заведения. В частности, в Херсоне они разбили отделения "Новой почты".

Местные назвали это так называемой "денацификацией" почтового отделения. Что захватчики искали в посылках – неизвестно.

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"Еды там нет. Это, видимо, у них такая "денацификация". Первое отделение "Новой почты" - грузовое. Туда приезжают все посылки и из него уже разделяют по другим отделениям. Вот именно это центральное отделение они полностью разграбили", – рассказала журналистка из Херсона.



Оккупанты ограбили "Новую почту" / Фото из фейсбука Сергея Стерненко

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