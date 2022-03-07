Місцеві назвали це так званою "денацифікацією" поштового відділення. Що загарбники шукали у посилках – невідомо.

До теми Не армія, а мародери: російські окупанти вкрали з райвідділу поліції канцелярські прилади

"Їжі там немає. Це, мабуть, у них така "денацифікація". Перше відділення "Нової пошти" – вантажне. Туди приїжджають всі посилки і з нього вже розділяють по інших відділеннях. От саме це центральне відділення вони вщент пошматували", – розповіла журналістка з Херсону.



Окупанти пограбували "Нову пошту" / Фото з фейсбуку Сергія Стерненка

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!