Оккупанты получат пиз**лей, и будут изгнаны с нашей земли, – Кличко в разговоре с Трухановым

Проходит 9 день с тех пор, как Россия цинично напала на Украину. Бойцы ВСУ и теробороны героически борются с оккупантами. Боевой дух не падает и у руководителей городов, в частности Кличко и Труханова.

Российские захватчики продолжают нести сокрушительные потери. Только за неделю войны погибли более 9 тысяч вражеских военных.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Оккупанты получат пиз**лей

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что разговаривал с главой Киева Виталием Кличко. Он отметил, что городской глава столицы – абсолютный чемпион мира по боксу, сильный и смелый человек.

Кличко сказал, что в Киеве сейчас тяжело и напряженно. Однако столица готова бороться с оккупантами и никого не пустит.

И в его смелой, дерзкой манере он сказал, что все те, кто пытается прорваться или захватить Киев, получат пиз**лей и будут изгнаны с нашей земли,

– добавил Труханов.

По словам мэра Одессы, он не сомневается в словах Кличко.

Смотрите обращение Геннадия Труханова:

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