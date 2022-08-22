россия и путин помешаны на датах и символах, – ГУР об опасности на День Независимости

Украинская разведка предупреждает об опасности на государственные праздники 23 – 24 августа. ГУР считает, что россия во главе с владимиром путиным помешаны на датах и символах.

В День Государственного флага и День Независимости следует быть особенно осторожными. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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Надо быть осторожными, потому что россия помешана на датах

Есть официальная позиция, и население предупредили о том, что существует повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому вполне логично, что нужно быть начеку. Сам праздник День Независимости может быть атакован,

– отметил Андрей Юсов.

Но Украина к этому готова, информированы граждане, готовы и Вооруженные Силы.

У россиян, к сожалению, еще много ракет, хоть и не высокоточных. Беды они могут сделать еще много. Поэтому сигналы воздушной тревоги 23 – 24 августа нужно особо учитывать и быть осторожными.

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