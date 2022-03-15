Оккупанты понесли значительные потери при попытке взять штурмом Харьков из Пятихаток
Источник:телеграм Олега Синегубова
Олег Синегубов рассказал, что 15 марта российские оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Однако герои ВСУ нанесли врагу значительные потери.
Радостную новость сообщил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВД. Он рассказал, что украинские защитники откинули врага за пределы его прежних позиций.
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Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом,
– подчеркнул Синегубов.
Он заметил, что в первой половине дня яростно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. ВСУ также вынудили врага отступить на прежние позиции. У врага – никаких шансов.
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