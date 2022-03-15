Оккупанты понесли значительные потери при попытке взять штурмом Харьков из Пятихаток

Олег Синегубов рассказал, что 15 марта российские оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Однако герои ВСУ нанесли врагу значительные потери.

Радостную новость сообщил Олег Синегубов – глава Харьковской ОВД. Он рассказал, что украинские защитники откинули врага за пределы его прежних позиций.

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Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом,

– подчеркнул Синегубов.

Он заметил, что в первой половине дня яростно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. ВСУ также вынудили врага отступить на прежние позиции. У врага – никаких шансов.

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