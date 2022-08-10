Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 10 августа. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.

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Где были наступления врага 10 августа

Российские войска пошли в наступление и пытались штурмом продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар. Это было безуспешно, потому им пришлось отходить.

Также достойный отпор получили и оккупанты, которые вели наступательные действия в направлениях Авдеевки и Песков. Кроме того, в течение дня была попытка вести разведку боем неподалеку от Лозового. Там российские подразделения попали под точный огонь наших воинов и понесли потери. Поэтому они отступали не только наспех, но и хаотично.