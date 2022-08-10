Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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Де були наступи ворога 10 серпня

Російські війська пішли в наступ і намагалися штурмом просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар. Це було безуспішно, тому їм довелося відходити.

Також гідну відсіч отримали й окупанти, які вели наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків. Окрім цього, протягом дня була спроба вести розвідку боєм неподалік Лозового. Там російські підрозділи потрапили під точний вогонь наших воїнів і зазнали втрат. Тому вони відступали не лише поспіхом, а й хаотично.