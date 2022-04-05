Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к жителям города, чтобы предупредить их об опасности. Попутно он предоставил алгоритм действий, который поможет избежать отравления.

Контекст В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой

Работники подтвердили, что в цистернах была кислота

Это вещество достаточно токсичное,

– отметил Гайдай.

Чтобы обезопасить себя, он посоветовал:

Не покидать укрытий. Тем, кто н аходится в помещениях, следует закрыть все двери и окна. Наблюдать за направлением ветра, поскольку неизвестно, куда пойдет токсическое облако. Чтобы минимизировать риски, следует надеть на лицо защитные маски, предварительно смочив их содовым раствором. Выходить из помещения следует только с ними.

После первого дождя, по словам главы ОГА, кислота распадется.

Смотрите видеообращение Гайдая:



Первая помощь при контакте с кислотой

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10 – 30 минут.

При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.

При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.