Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звернувся до мешканців міста, аби попередити їх про небезпеку. Принагідно він надав алгоритм дій, який допоможе уникнути отруєння.

Контекст У Рубіжному росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою

Працівники підтвердили, що у цистернах була кислота

Ця речовина достатньо токсична,

– зазначив Гайдай.

Щоб убезпечити себе, він порадив:

Не покидати укриттів. Тим, хто перебуває у приміщеннях варто зачинити усі двері та вікна. Спостерігати за напрямком вітру, оскільки невідомо, куди піде токсична хмара. Щоб мінімізувати ризики, слід одягнути на обличчя захисні маски, попередньо змочивши їх содовим розчином. Виходити з приміщення варто лише з ними.

Після першого дощу, за словами очільника ОДА, кислота розпадеться.

Дивіться відеозвернення Гайдая:

Перша допомога в разі контакту із кислотою

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10 – 30 хвилин.

При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.