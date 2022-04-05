Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звернувся до мешканців міста, аби попередити їх про небезпеку. Принагідно він надав алгоритм дій, який допоможе уникнути отруєння.
Контекст У Рубіжному росіяни влучили в цистерну з азотною кислотою
Працівники підтвердили, що у цистернах була кислота
Ця речовина достатньо токсична,
– зазначив Гайдай.
Щоб убезпечити себе, він порадив:
- Не покидати укриттів. Тим, хто перебуває у приміщеннях варто зачинити усі двері та вікна.
- Спостерігати за напрямком вітру, оскільки невідомо, куди піде токсична хмара.
- Щоб мінімізувати ризики, слід одягнути на обличчя захисні маски, попередньо змочивши їх содовим розчином. Виходити з приміщення варто лише з ними.
Після першого дощу, за словами очільника ОДА, кислота розпадеться.
Дивіться відеозвернення Гайдая:
Перша допомога в разі контакту із кислотою
- При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10 – 30 хвилин.
- При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.
- При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.
Окупанти поцілили в цистерну з азотною кислотою на Луганщині: деталі у відео