Оккупанты попали в подстанцию на Харьковщине: часть домов без света и воды
Источник:телеграм "Суспільне Харків"
Оккупанты во время обстрела повредили подстанцию АО "Харьковоблэнерго". В части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального районов нет света и воды.
В результате боевых действий 28 февраля оккупанты повредили воздушную линию АО "Харьковоблэнерго". В результате была обесточена одна подстанция.
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За это не будет света и воды в некоторых домах таких районах:
- Слободского,
- Немишлянського,
- Индустриального.
Добавим, что 28 февраля Харьков пережил масштабную атаку российских захватчиков. В городском совете рассказали о последствиях жестоких обстрелов. В частности, из-за обстрелов в городе разрушено 87 жилых домов в разных районах.
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