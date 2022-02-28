Внаслідок бойових дій 28 лютого окупанти пошкодили повітряну лінію АТ "Харківобленерго". В результаті було знеструмлено одну підстанцію.

До теми Окупанти вбивають тільки цивільних: головне про обстріл мирних жителів Харкова 28 лютого

Через це не буде світла та води в деяких будинках таких районах:

Слобідського,

Немишлянського,

Індустріального.

Додамо, що 28 лютого Харків пережив масштабну атаку російських загарбників. У міській раді розповіли про наслідки жорстоких обстрілів. Зокрема, через обстріли у місті зруйновано 87 житлових будинків у різних районах.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.