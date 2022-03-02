Об єтом 2 марта в 13:19 сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. Он отметил, что пока нет информации о пострадавших.

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"Попали в Попаснянский вагоноремонтный завод. Информацию о пострадавших уточняем", – написал Гайдай.

Удар по Лисичанску

Российские убийцы ударили 2 марта по телевышке в Лисичанске Луганщины. Об этом сообщил советник главы министра внутренних дел Антон Геращенко.

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